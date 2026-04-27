13:57 27.04.2026 (обновлено: 13:58 27.04.2026)
Суд оштрафовал TikTok и Pinterest на 10,5 миллиона рублей

Телефон с приложением Tik Tok. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таганский суд Москвы оштрафовал соцсети TikTok и Pinterest на 10,5 миллиона рублей за отказ осуществлять мониторинг на запрещенный контент.
  • Pinterest оштрафовали на 3,5 миллиона рублей, а TikTok — на 7 миллионов.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал соцсети TikTok и Pinterest в сумме на 10,5 миллионов рублей за отказ осуществлять мониторинг на запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде.
Pinterest признали виновным в неисполнении обязанностей по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации (часть 2 статьи 13.50 КоАП РФ).
"Суд назначил Pinterest административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказали в суде.
На TikTok зарегистрировали административный протокол по той же статье, но по части 3 - за повторное нарушение. Компанию оштрафовали на 7 миллионов рублей.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за экстремистский контент
21 апреля, 12:02
 
