Задержанный за стрельбу на приеме с Трампом предстанет перед судом

06:00 27.04.2026
Задержанный за стрельбу на приеме с Трампом предстанет в понедельник перед судом

© REUTERS / Ken CedenoСотрудники правоохрательных органов на месте стрельбы во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Сотрудники правоохрательных органов на месте стрельбы во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в стрельбе на торжественном ужине в честь журналистов Белого дома, на котором присутствовал Дональд Трамп, предстанет перед судом по обвинениям в нападении на федерального офицера и использовании огнестрельного оружия.
  • Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, который ранее не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в честь журналистов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, как ожидается, предстанет перед судом в понедельник для предъявления обвинений.
Подозреваемому предъявят обвинения по двум эпизодам: нападение на федерального офицера и использование огнестрельного оружия.
Ранее федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро высказывала предположение, что после завершения расследования список обвинений может быть расширен. В частности, мужчине могут вменить попытку покушения на президента.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне
Журналистка Fox News Жаклин Хейнрич со ссылкой на Белый дом сообщила, что перед инцидентом Аллен отправил родственникам письменный манифест, в котором заявил о намерении атаковать чиновников американской администрации. Трамп, в свою очередь, заявил, что у стрелявшего было много проблем в жизни и он якобы выступал против христианства.
Прибыв на поезде в Вашингтон, мужчина накануне мероприятия заселился в отель, где должен был проходить прием с участием Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и других членов администрации. Согласно предварительной информации прокуратуры США, подозреваемый действовал в одиночку. Во время задержания у мужчины обнаружили дробовик, ножи и пистолет. По предварительным данным следствия, оружие он приобрел законно.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
