Задержанный за стрельбу на приеме с Трампом предстанет перед судом

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в честь журналистов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, как ожидается, предстанет перед судом в понедельник для предъявления обвинений.

В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.