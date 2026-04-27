Минобороны: почти все студенты довольны условиями службы в войсках БПС
10:44 27.04.2026
Минобороны: почти все студенты довольны условиями службы в войсках БПС

Минобороны: 96% студентов довольны условиями службы в войсках БПС

© Fotolia / fflyБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Fotolia / ffly
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
  • Более 90% студентов, заключивших контракт с Минобороны, удовлетворены условиям службы в войсках беспилотных систем.
  • Свыше 60% опрошенных заявили, что их отношение к службе в период подготовки изменилось в лучшую сторону.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Почти все студенты, заключившие контракт с Минобороны РФ и служащие в войсках беспилотных систем, удовлетворены, в частности, 96% опрошенных заявили, что условия службы соответствуют их ожиданиям, сообщил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Виктор Горемыкин.
В Минобороны прошло межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки.
"Девяносто три процента опрошенных уверены в соблюдении министерством обороны условий контракта. 96% заявили, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям. У 62% военнослужащих отношение к службе в период подготовки изменилось в лучшую сторону. Эти цифры - объективный показатель того, что военным ведомством созданы необходимые условия для качественного отбора и прохождения службы", - приводит Минобороны слова Горемыкина.
Начальник ГВПУ отметил необходимость продолжения прямого диалога между ведомствами, вузами и другими подведомственными организациями для повышения информированности студентов, их родителей, руководства учебных заведений.
