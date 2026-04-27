Минобороны: почти все студенты довольны условиями службы в войсках БПС

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Почти все студенты, заключившие контракт с Минобороны РФ и служащие в войсках беспилотных систем, удовлетворены, в частности, 96% опрошенных заявили, что условия службы соответствуют их ожиданиям, сообщил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Виктор Горемыкин.