СМИ: задержанный за стрельбу в Вашингтоне осуждал отказ помогать Киеву - РИА Новости, 27.04.2026
05:54 27.04.2026 (обновлено: 10:02 27.04.2026)
СМИ: задержанный за стрельбу в Вашингтоне осуждал отказ помогать Киеву

NYP: устроивший стрельбу на приеме с Трампом осуждал его за отказ помогать Киеву

© REUTERS / DONALD J TRUMP via Truth Social — Американские силовики и задержанный Коул Томас Аллен
Американские силовики и задержанный Коул Томас Аллен - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© REUTERS / DONALD J TRUMP via Truth Social
Американские силовики и задержанный Коул Томас Аллен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе на приеме с Трампом, критиковал США за отказ от помощи Украине.
  • Он организовывал мероприятия по сбору средств для ВСУ.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе на приеме с президентом Дональдом Трампом, критиковал США за отказ от помощи Украине, пишет New York Post со ссылкой на его посты в соцсетях.
"Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысяче сообщениях, при этом его жалобы, кажется, усилились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась", — говорится в материале.
По данным газеты, Аллен ругал вице-президента Джей Ди Вэнса за его слова об отказе от помощи Киеву в апреле. Также подозреваемый организовывал сборы средств для ВСУ.
Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты потратили на поддержку Украины до 350 миллиардов долларов, а взамен не получили от нее ничего.
В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.
По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Как передает телеканал NBS, у него нет судимостей и оружие он приобрел легально.
