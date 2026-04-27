Обама прокомментировал инцидент со стрельбой на приеме с участием Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший президент США Барак Обама осудил политическое насилие после стрельбы на приеме с участием Дональда Трампа.
- Обама подчеркнул, что насилие не должно иметь место в демократии, и отметил важность работы сотрудников Секретной службы.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама осудил политическое насилие после стрельбы на приеме с участием нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
"Хотя у нас пока нет подробностей о мотивах вчерашней стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома, наш долг – отвергнуть саму мысль о том, что насилию есть место в нашей демократии", – написал он в соцсети Х.
Экс-президент отметил, что этот инцидент служит суровым напоминанием о том, как важна работа сотрудников Секретной службы.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.