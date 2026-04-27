Обама прокомментировал инцидент со стрельбой на приеме с участием Трампа
01:15 27.04.2026 (обновлено: 01:22 27.04.2026)
Обама прокомментировал инцидент со стрельбой на приеме с участием Трампа

© REUTERS / Bo EricksonСотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший президент США Барак Обама осудил политическое насилие после стрельбы на приеме с участием Дональда Трампа.
  • Обама подчеркнул, что насилие не должно иметь место в демократии, и отметил важность работы сотрудников Секретной службы.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама осудил политическое насилие после стрельбы на приеме с участием нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
"Хотя у нас пока нет подробностей о мотивах вчерашней стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома, наш долг – отвергнуть саму мысль о том, что насилию есть место в нашей демократии", – написал он в соцсети Х.
Экс-президент отметил, что этот инцидент служит суровым напоминанием о том, как важна работа сотрудников Секретной службы.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
Дональд и Мелания Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
СМИ: Киммел до стрельбы на ужине с Трампом пошутил про вдовство Меланьи
