СМИ: Киммел до стрельбы на ужине с Трампом пошутил про вдовство Меланьи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский телеведущий Джимми Киммел пошутил про вдовство первой леди США Меланьи Трамп за несколько дней до ужина с участием Дональда Трампа, который завершился стрельбой.
- Шутку Киммела привел телеканал Fox News.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Американский телеведущий Джимми Киммел пошутил про вдовство первой леди США Меланьи Трамп за несколько дней до ужина с участием американского лидера Дональда Трампа, который завершился стрельбой, сообщает телеканал Fox News.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
"Наша первая леди Мелания здесь... Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова", - пошутил Киммел, отрывок из его пародии на ужин приводит телеканал Fox News.
В сентябре телеканал ABC, принадлежащий Disney, объявил, что отстраняет телеведущего Джимми Киммела на неопределенный срок после его шутки о реакции Трампа на смерть консервативного активиста Чарли Кирка. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это отличная новость для Америки, добавив, что у Киммела нет таланта. Против решения выступил ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. Позднее компания Disney объявила о возобновлении шоу Киммела. В ноябре Трамп вновь призвал снять Киммела с эфиров.