МИД: есть риск лавинообразного увеличения числа стран, размещающих ЯО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия озабочена тем, что увеличение числа стран Запада, готовых принять на своей территории ядерное оружие, может принять лавинообразный характер.
- Среди вопросов, вызывающих озабоченность Москвы, — призывы к созданию «ядерного потенциала Евросоюза».
- Дипломат отметил, что продвижение отдельных неядерных государств — членов Евросоюза в сторону обладания собственным ядерным оружием имело бы фатальные последствия для ДНЯО.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия озабочена тем, что увеличение числа стран Запада, готовых принять на своей территории ядерное оружие, может принять лавинообразный характер, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
Он отметил, что Россия серьезно озабочена целым рядом вопросов в контексте договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, в странах "коллективного Запада" наблюдается тенденция, которая может "уже в скором времени принять лавинообразный характер".
"В этих странах раздается, в частности, все больше голосов в пользу расширения числа западных неядерных государств, на национальной территории которых размещается ядерное оружие других государств. Да и в целом весьма многопланово эволюционируют глубоко дестабилизирующие и наносящие ущерб ДНЯО схемы "совместных ядерных миссий" НАТО и "расширенного" или теперь ещё и "передового" ядерного сдерживания", - считает дипломат.
Среди вопросов, которые вызывают у Москвы озабоченности, он также упомянул призывы к созданию некоего "ядерного потенциала Евросоюза".
"А также к продвижению ряда отдельных неядерных государств-членов этого объединения в сторону обладания собственным ядерным оружием, что, разумеется, имело бы фатальные последствия для ДНЯО", - заключил он.