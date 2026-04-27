МИД: есть риск лавинообразного увеличения числа стран, размещающих ЯО - РИА Новости, 27.04.2026
05:13 27.04.2026
МИД: есть риск лавинообразного увеличения числа стран, размещающих ЯО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 27.04.2026
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия озабочена тем, что увеличение числа стран Запада, готовых принять на своей территории ядерное оружие, может принять лавинообразный характер.
  • Среди вопросов, вызывающих озабоченность Москвы, — призывы к созданию «ядерного потенциала Евросоюза».
  • Дипломат отметил, что продвижение отдельных неядерных государств — членов Евросоюза в сторону обладания собственным ядерным оружием имело бы фатальные последствия для ДНЯО.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия озабочена тем, что увеличение числа стран Запада, готовых принять на своей территории ядерное оружие, может принять лавинообразный характер, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
В МИД оценили, будет ли согласовано итоговое заявление конференции по ДНЯО
26 апреля, 05:10
Он отметил, что Россия серьезно озабочена целым рядом вопросов в контексте договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, в странах "коллективного Запада" наблюдается тенденция, которая может "уже в скором времени принять лавинообразный характер".
"В этих странах раздается, в частности, все больше голосов в пользу расширения числа западных неядерных государств, на национальной территории которых размещается ядерное оружие других государств. Да и в целом весьма многопланово эволюционируют глубоко дестабилизирующие и наносящие ущерб ДНЯО схемы "совместных ядерных миссий" НАТО и "расширенного" или теперь ещё и "передового" ядерного сдерживания", - считает дипломат.
Среди вопросов, которые вызывают у Москвы озабоченности, он также упомянул призывы к созданию некоего "ядерного потенциала Евросоюза".
"А также к продвижению ряда отдельных неядерных государств-членов этого объединения в сторону обладания собственным ядерным оружием, что, разумеется, имело бы фатальные последствия для ДНЯО", - заключил он.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
МИД: все члены делегации России на конференции по ДНЯО получили визы США
25 апреля, 02:00
 
