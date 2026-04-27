МИД: есть риск лавинообразного увеличения числа стран, размещающих ЯО

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия озабочена тем, что увеличение числа стран Запада, готовых принять на своей территории ядерное оружие, может принять лавинообразный характер, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.