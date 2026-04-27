Берл Лазар прокомментировал уничтожение статуи Христа израильским военным
12:56 27.04.2026
Берл Лазар прокомментировал уничтожение статуи Христа израильским военным

Берл Лазар: уничтожение статуи Христа израильским военным — действие против Бога

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Главный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Главный раввин России Берл Лазар
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный раввин России Берл Лазар назвал уничтожение статуи Христа израильским военным действием против Бога.
  • Израильский солдат разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана, и ЦАХАЛ подтвердила, что действия солдата противоречили приказам и ценностям армии.
  • Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал поступок позорным и принес извинения христианскому миру.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Уничтожение статуи Христа израильским военным - это действие не просто против другой религии, но и против Бога, заявил главный раввин России Берл Лазар в воскресенье на круглом столе в Москве, текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, оно было опубликовано в соцсетях. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила подлинность фотографии и провела расследование, которое установило, что действия солдат противоречили приказам и ценностям ЦАХАЛ. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал этот поступок "позорным" и противоречащим ценностям еврейского государства, а также принес от лица Израиля извинения всему христианскому миру.
"Когда кто-то разрушает символ другой религии… относится к другим религиям с неуважением, это не просто против какой-то религии, это против Бога", - сказал Лазар на круглом столе о библейской заповеди "Не кради", организованном "Объединением горских евреев" совместно с Институтом религии и политики.
Главный раввин отметил, что иудаизм уважает другие религии.
"Мы верим, что пути к Богу разные. Для евреев есть свой путь, для мусульман - свой, для православных - свой и так далее. У Бога разные дети, все являются детьми одного небесного Отца, но у каждого есть своя миссия. А когда ты действуешь против другой религии - это точно против Бога", - пояснил Лазар.
По его словам, солдат, осквернивших статую Христа, наказали, так как их действия противоречили политике Израиля.
"Но прежде всего проблема в том, что эти ребята не получили правильного воспитания… Даже во время войны нужно быть осторожным: защищать себя человек обязан, но в то же время даже в отношении имущества другого человека, тем более в отношении жизни другого человека, тем более, когда мы говорим о религиозных символах и предметах - нужно быть очень и очень осторожным. Нарушать (право на - ред.) имущество другого человека во время войны, просто потому что ты победил, запрещено", - заключил Берл Лазар.
