Мотивы покушения на Трампа еще предстоит установить, заявил генпрокурор США

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Правоохранителям еще предстоит установить все мотивы стрелявшего на приеме с президентом США Дональдом Трампом, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

В понедельник Аллену предъявили обвинения, в том числе в покушении на президента, пожизненный срок предусматривают два из трех вмененных ему составов, передавал ранее корреспондент РИА Новости из зала суда.