Мотивы покушения на Трампа еще предстоит установить, заявил генпрокурор США

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Правоохранителям еще предстоит установить все мотивы стрелявшего на приеме с президентом США Дональдом Трампом, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
В понедельник Аллену предъявили обвинения, в том числе в покушении на президента, пожизненный срок предусматривают два из трех вмененных ему составов, передавал ранее корреспондент РИА Новости из зала суда.