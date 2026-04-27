США сообщили об ударе по судну наркокартелей в Тихом океане

- Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в восточной части Тихого океана.
- В ходе операции были убиты трое мужчин, при этом американские военные не пострадали.
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в восточной части Тихого океана, уничтожив трех преступников, сообщило в понедельник Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
"Двадцать шестого апреля <...> объединенная группировка "Южное копье" нанесла удар по судну, подконтрольному террористическим организациям. Разведка подтвердила, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в Восточном Тихом океане и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков. В ходе этой операции были убиты трое мужчин-наркотеррористов", — заявило командование в соцсети X.
Там также отметили, что в ходе операции американские военные не пострадали.
В ноябре 2025 года американский министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.
