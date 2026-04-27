США сообщили об ударе по судну наркокартелей в Тихом океане - РИА Новости, 27.04.2026
09:13 27.04.2026 (обновлено: 10:24 27.04.2026)
США сообщили об ударе по судну наркокартелей в Тихом океане

ВС США сообщили об ударе по судну наркокартелей в Тихом океане

© U.S. Southern CommandМомент удара по судну предполагаемых наркотеррористов в восточной части Тихого океана. Кадр видео
Момент удара по судну предполагаемых наркотеррористов в восточной части Тихого океана. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© U.S. Southern Command
Момент удара по судну предполагаемых наркотеррористов в восточной части Тихого океана. Кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в восточной части Тихого океана.
  • В ходе операции были убиты трое мужчин, при этом американские военные не пострадали.
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в восточной части Тихого океана, уничтожив трех преступников, сообщило в понедельник Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
"Двадцать шестого апреля <...> объединенная группировка "Южное копье" нанесла удар по судну, подконтрольному террористическим организациям. Разведка подтвердила, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в Восточном Тихом океане и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков. В ходе этой операции были убиты трое мужчин-наркотеррористов", — заявило командование в соцсети X.
Там также отметили, что в ходе операции американские военные не пострадали.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
В ноябре 2025 года американский министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.
