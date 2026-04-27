Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 27.04.2026
Вуз из Буркина-Фасо впервые присоединился к SputnikPro

SputnikPro провел обучение для студентов вуза из Буркина-Фасо

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международное новостное агентство и радио Sputnik впервые провело вебинар проекта SputnikPro для студентов Высшего института медиа и коммуникаций Буркина-Фасо.
  • Корреспондент Sputnik Afrique Ахмат Тахир Бахит рассказал студентам о механизмах выявления дезинформации, методах фактчекинга видеоконтента и выработке эффективной медиастратегии в условиях информационных войн.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik впервые провело вебинар проекта SputnikPro для студентов Высшего института медиа и коммуникаций Буркина-Фасо.
Корреспондент Sputnik Afrique Ахмат Тахир Бахит рассказал более 20 слушателям о механизмах выявления дезинформации, методах фактчекинга видеоконтента, а также о выработке эффективной медиастратегии в условиях информационных войн.
Эксперт привел конкретные примеры информационных атак на страны Сахеля и продемонстрировал рабочие инструменты фактчекинга, которые журналисты могут использовать в ежедневной работе.
Высший институт коммуникации и мультимедиа Буркина-Фасо (ISCOM) – ведущее частное высшее учебное заведение в Буркина-Фасо, расположенное в Уагадугу, специализирующееся на подготовке профессионалов в области журналистики, коммуникации, рекламы, а также веб-разработки и других цифровых профессий.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С 2018 года встречи SputnikPro проводятся офлайн в 25 странах и онлайн более чем в 80. Общее число участников по всему миру превышает 15 000 человек.
SputnikБуркина-Фасожурналистика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала