Вуз из Буркина-Фасо впервые присоединился к SputnikPro

Высший институт коммуникации и мультимедиа Буркина-Фасо (ISCOM) – ведущее частное высшее учебное заведение в Буркина-Фасо, расположенное в Уагадугу, специализирующееся на подготовке профессионалов в области журналистики, коммуникации, рекламы, а также веб-разработки и других цифровых профессий.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С 2018 года встречи SputnikPro проводятся офлайн в 25 странах и онлайн более чем в 80. Общее число участников по всему миру превышает 15 000 человек.