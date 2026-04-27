Рейтинг@Mail.ru
Россия вытеснила Катар из тройки мировых лидеров экспорта СПГ - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 27.04.2026 (обновлено: 16:44 27.04.2026)
Россия вытеснила Катар из тройки мировых лидеров экспорта СПГ

ФСЭГ: Россия в марте вошла в тройку мировых лидеров экспорта СПГ, вытеснив Катар

© РИА Новости / Сергей Красноухов
Танкер-газовоз на Сахалине
Танкер-газовоз на Сахалине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия в марте оказалась в тройке мировых лидеров экспорта сжиженного природного газа (СПГ), вытеснив Катар, который в начале месяца остановил свое производство на фоне обострения ближневосточного кризиса, следует из доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
«
"США, Австралия и Россия (в марте - ред.) были ведущими экспортерами СПГ, а Катар выбыл из тройки лидеров из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в ежемесячном докладе.
По итогам февраля ФСЭГ сообщал, что свои лидирующие позиции по экспорту СПГ сохраняли США, Катар и Австралия.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок СПГ на мировой рынок из стран Персидского залива. QatarЕnergy, один из крупнейших мировых производителей СПГ, в начале марта приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре.
ЭкономикаКатарРоссияАвстралияФСЭГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала