Россия вытеснила Катар из тройки мировых лидеров экспорта СПГ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия в марте оказалась в тройке мировых лидеров экспорта сжиженного природного газа (СПГ), вытеснив Катар, который в начале месяца остановил свое производство на фоне обострения ближневосточного кризиса, следует из доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"США, Австралия и Россия (в марте - ред.) были ведущими экспортерами СПГ, а Катар выбыл из тройки лидеров из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в ежемесячном докладе.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок СПГ на мировой рынок из стран Персидского залива. QatarЕnergy, один из крупнейших мировых производителей СПГ, в начале марта приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре.
