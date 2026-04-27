"Север" ликвидировал 550 боевиков ВСУ с начала апреля в Харьковской области - РИА Новости, 27.04.2026
07:33 27.04.2026
"Север" ликвидировал 550 боевиков ВСУ с начала апреля в Харьковской области

РИА Новости: бойцы "Севера" ликвидировали 550 военных ВСУ с начала апреля

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала апреля в Харьковской области подразделение 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировало более 550 военнослужащих ВСУ.
  • Противник поражался как на линии боевого соприкосновения, так и в пунктах временной дислокации.
  • Огневое поражение ведется ствольной и реактивной артиллерией, а также ударными дронами различных типов.
БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли в Харьковской области с начала апреля более 550 военнослужащих в результате действий подразделения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север", сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным "Карта".
"С начала апреля … в ходе активных боевых действий силами войск беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировано более 550 военнослужащих ВСУ в Харьковской области", - рассказал "Карта".
По его словам, живая сила противника поражалась как на линии боевого соприкосновения, так и в пунктах временной дислокации. Он отметил, что воздушная разведка фиксирует любые передвижения ВСУ, пресекает попытки ротации и организации контрнаступательных действий.
Офицер добавил, что в ходе поддержки штурмовых подразделений уничтожаются опорные пункты, укрепления, огневые позиции артиллерии и пункты управления БПЛА. Удары также наносятся по технике, задействованной в доставке боекомплекта, горюче-смазочных материалов и провианта.
Он подчеркнул, что огневое поражение ведется ствольной и реактивной артиллерией, а также ударными дронами различных типов, в зависимости от характера целей, что позволяет снижать ротационный потенциал противника и срывать его планы.
