ВС России освобождали Гришино в ДНР на трофейных Bradley и М-113

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали, что освободили населенный пункт Гришино в ДНР с помощью десанта на трофейной бронетехнике Bradley и М-113, чтобы создать у врага впечатление союзных сил, сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Гришино ДНР на добропольском направлении 21 апреля. Минобороны опубликовало видео с подробными рассказами бойцов о сложном пути освобождения пункта.

"Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия. Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортёре М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома", - рассказал командир взвода Антон Расковалов.

Подробности прозвучали и от штурмовиков, которые осуществляли наступательные действия только в подходящую для этого погоду.

"Передвигались от куста к кусту, выбирая подходящую погоду, например, туман или дождь для проникновения к пунктам временной дислокации ВСУ. Всегда выбирали момент, когда противник был занят, например, сменой птичек (ред. - дронов) или батареек и били по нему в самый неожиданный момент. Часто действовали по правилу "из дома в дом" - закрепляясь в подвалах и используя FPV-дроны", - рассказал военнослужащий Андрей Цыганков.

По данным Минобороны, главными задачами российских бойцов были наблюдение за противником и ликвидация их техники и живой силы.

"Наша главная задача - это наблюдение за противником, нужно было отследить передвижение техники ВСУ, их сборы и направления. Координаты замеченной нами техники оперативно передавали командирам для поражения", - рассказал гранатометчик Алексей Мурычев.

По словам командира мотострелковой роты Владимира Голубец, штурмовать населенный пункт было тяжело из-за замаскированных опорных пунктов, а также из-за подземных ходов между домами, по которым передвигался противник.

"Противник подготовил лесополосы с танковыми рвами и замаскированными опорными пунктами, откуда применялись различные украинские БПЛА, например FPV или Баба-Яга. Наша разведка выявляла эти позиции и вскоре "зачищала". Стоит отметить, что перед Гришиным был взят подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где в плен попали двое военнослужащих ВСУ. Штурмовали и укрепленные одноэтажные дома, уничтожая их подземные ходы между ними, которые противник использовал для перемещения", - рассказал он.