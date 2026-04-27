Специальная военная операция на Украине
 
05:11 27.04.2026
ВС России освобождали Гришино в ДНР на трофейных Bradley и М-113

  • Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Гришино в ДНР на трофейных БМП Bradley и бронетранспортере М-113.
  • Российские бойцы применяли различные тактики, включая скрытное удержание позиций и использование трофейной техники, чтобы запутать противника.
  • Подразделениям 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады удалось успешно освободить Гришино и продвинуться в глубину обороны противника.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали, что освободили населенный пункт Гришино в ДНР с помощью десанта на трофейной бронетехнике Bradley и М-113, чтобы создать у врага впечатление союзных сил, сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Гришино ДНР на добропольском направлении 21 апреля. Минобороны опубликовало видео с подробными рассказами бойцов о сложном пути освобождения пункта.
"Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия. Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортёре М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома", - рассказал командир взвода Антон Расковалов.
Подробности прозвучали и от штурмовиков, которые осуществляли наступательные действия только в подходящую для этого погоду.
"Передвигались от куста к кусту, выбирая подходящую погоду, например, туман или дождь для проникновения к пунктам временной дислокации ВСУ. Всегда выбирали момент, когда противник был занят, например, сменой птичек (ред. - дронов) или батареек и били по нему в самый неожиданный момент. Часто действовали по правилу "из дома в дом" - закрепляясь в подвалах и используя FPV-дроны", - рассказал военнослужащий Андрей Цыганков.
По данным Минобороны, главными задачами российских бойцов были наблюдение за противником и ликвидация их техники и живой силы.
"Наша главная задача - это наблюдение за противником, нужно было отследить передвижение техники ВСУ, их сборы и направления. Координаты замеченной нами техники оперативно передавали командирам для поражения", - рассказал гранатометчик Алексей Мурычев.
По словам командира мотострелковой роты Владимира Голубец, штурмовать населенный пункт было тяжело из-за замаскированных опорных пунктов, а также из-за подземных ходов между домами, по которым передвигался противник.
"Противник подготовил лесополосы с танковыми рвами и замаскированными опорными пунктами, откуда применялись различные украинские БПЛА, например FPV или Баба-Яга. Наша разведка выявляла эти позиции и вскоре "зачищала". Стоит отметить, что перед Гришиным был взят подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где в плен попали двое военнослужащих ВСУ. Штурмовали и укрепленные одноэтажные дома, уничтожая их подземные ходы между ними, которые противник использовал для перемещения", - рассказал он.
По данным Минобороны, применение различных тактик, длительное скрытное удержание позиций в тылу противника, а также дерзкое применение восстановленной трофейной техники позволило подразделениям 35-й бригады успешно освободить населенный пункт Гришино и продвинуться в глубину обороны противника, продолжая освобождать территории Донбасса.
