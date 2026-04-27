Боец с Константиновского направления рассказал, что ВСУ боятся армию России - РИА Новости, 27.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
05:06 27.04.2026
Боец с Константиновского направления рассказал, что ВСУ боятся армию России

ВСУ боятся армию России на Константиновском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
  • Боец штурмового подразделения с позывным «Даг» с Константиновского направления рассказал, что военнослужащие ВСУ боятся российскую армию.
  • Основной упор при улучшении навыков на Константиновском направлении делается на работу бойцов в малых тактических группах и на отработку действий по штурму укреплений противника.
  • На полигонах в тыловых районах создана инфраструктура, имитирующая позиции противника, что позволяет бойцам быстрее адаптироваться к выполнению боевой задачи.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Боец штурмового подразделения с позывным "Даг" с константиновского направления рассказал, что военнослужащие ВСУ однозначно боятся российскую армию, так как в стрелковом бою равных солдатам РФ нет.
"На константиновском направлении противник однозначно боится. Идём вперёд несмотря ни на что. Нет, в огневой бой они не вступают, однозначно они боятся, так как в стрелковом бою равных нам нет", - рассказал о нынешних реалиях боя с ВСУ российский военный и инструктор штурмовиков с позывным "Даг".
По данным Минобороны, основной упор при улучшении навыков на константиновском направлении делается на работу бойцов в малых тактических группах (двойках, тройках), а также на отработку действий по штурму окопов, траншей, укрепленных узлов и опорных пунктов противника.
"Инструктора, сами опытные штурмовики, отмечают слабое качество пехоты противника, избегающей непосредственного контакта с нашими бойцами. Система тренировки штурмовиков опирается на современную учебно-материальную базу", - говорится в сообщении военного ведомства.
По словам Минобороны РФ, на полигонах в тыловых районах в полной мере создана инфраструктура, имитирующая позиции противника, включая блиндажи, окопы, специальные здания и опорные пункты.
"Условия занятий бойцов максимально приближены к боевым, что позволяет им быстрее адаптироваться к выполнению боевой задачи, но самое главное - это стремление обеспечить штурмовые отряды "Южной" группировки войск максимально подготовленными бойцами", - следует из сообщения.
