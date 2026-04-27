Боец с Константиновского направления рассказал, что ВСУ боятся армию России

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Боец штурмового подразделения с позывным "Даг" с константиновского направления рассказал, что военнослужащие ВСУ однозначно боятся российскую армию, так как в стрелковом бою равных солдатам РФ нет.

"На константиновском направлении противник однозначно боится. Идём вперёд несмотря ни на что. Нет, в огневой бой они не вступают, однозначно они боятся, так как в стрелковом бою равных нам нет", - рассказал о нынешних реалиях боя с ВСУ российский военный и инструктор штурмовиков с позывным "Даг".

По данным Минобороны, основной упор при улучшении навыков на константиновском направлении делается на работу бойцов в малых тактических группах (двойках, тройках), а также на отработку действий по штурму окопов, траншей, укрепленных узлов и опорных пунктов противника.

"Инструктора, сами опытные штурмовики, отмечают слабое качество пехоты противника, избегающей непосредственного контакта с нашими бойцами. Система тренировки штурмовиков опирается на современную учебно-материальную базу", - говорится в сообщении военного ведомства.

По словам Минобороны РФ, на полигонах в тыловых районах в полной мере создана инфраструктура, имитирующая позиции противника, включая блиндажи, окопы, специальные здания и опорные пункты.