Командование ВСУ угрожало боевикам ударом коптера за отказ от продвижения

ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Украинское командование угрожает военнослужащим за отказ выполнять приказы и не поставляет провизию на добропольском направлении, сообщил РИА Новости командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты действующего в составе группировки войск "Центр" с позывным "Барс".

По словам командира батальона морской пехоты, данную информацию получили из недавнего радиоперехвата.

"Вася, тебе осталось пройти (пару - ред.) метров и там закрепиться. (Солдат: - ред.) Я не пойду туда, там русские позиции. (Командование: - ред.) Ты пойдешь, если нет, тогда через 10 минут прилетит "Старая" (коптер "Баба Яга" - ред.) и разнесет тебя", — сказано в радиоперехвате.

"Барс" добавил фрагмент с другого радиоперехвата, где командование не доставляет провизию военнослужащим ВСУ

"Командир, у меня нет воды четыре дня, плюс у меня заканчивается шоколадка (аккумулятор для радиостанции - ред.)", — обращается солдат ВСУ к своему командиру.

Комбат также сообщил, что командование ВСУ выборочно отправляет провизию солдатам.