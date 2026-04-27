Командование ВСУ угрожало боевикам ударом коптера за отказ от продвижения - РИА Новости, 27.04.2026
05:02 27.04.2026
Командование ВСУ угрожало боевикам ударом коптера за отказ от продвижения

Украинские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское командование угрожает военнослужащим за отказ выполнять приказы.
  • Командование ВСУ не доставляет провизию военнослужащим на добропольском направлении.
  • Командование ВСУ выборочно отправляет провизию солдатам.
ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Украинское командование угрожает военнослужащим за отказ выполнять приказы и не поставляет провизию на добропольском направлении, сообщил РИА Новости командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты действующего в составе группировки войск "Центр" с позывным "Барс".
По словам командира батальона морской пехоты, данную информацию получили из недавнего радиоперехвата.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Боевики ВСУ в Родинском дрались между собой ради сдачи в плен
Вчера, 03:34
"Вася, тебе осталось пройти (пару - ред.) метров и там закрепиться. (Солдат: - ред.) Я не пойду туда, там русские позиции. (Командование: - ред.) Ты пойдешь, если нет, тогда через 10 минут прилетит "Старая" (коптер "Баба Яга" - ред.) и разнесет тебя", — сказано в радиоперехвате.
"Барс" добавил фрагмент с другого радиоперехвата, где командование не доставляет провизию военнослужащим ВСУ.
"Командир, у меня нет воды четыре дня, плюс у меня заканчивается шоколадка (аккумулятор для радиостанции - ред.)", — обращается солдат ВСУ к своему командиру.
Комбат также сообщил, что командование ВСУ выборочно отправляет провизию солдатам.
"Я наблюдаю, что "Баба Яга" постоянно летает, сбросы делает наиболее нужным позициям, естественно остальные те, кто "пушечное мясо", не нужны", — добавил "Барс".
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Танкист рассказал об уничтожении здания с военными ВСУ прямым попаданием
Вчера, 03:21
 
