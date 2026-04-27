Танкист рассказал об уничтожении здания с военными ВСУ прямым попаданием

ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Танкисты "Южной" группировки войск прямым попаданием по боекомплекту уничтожили целое здание ВСУ на константиновском направлении, сообщил РИА Новости командир танка с позывным "Губернатор".

По его словам, цель была выявлена в ходе воздушной разведки и российские танкисты выдвинулись на закрытую огневую позицию.

"Снаряд попал в место хранения боекомплекта, произошла детонация. В результате здание было разрушено, противник уничтожен", — рассказал "Губернатор".