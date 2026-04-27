ПВО за неделю сбила 2745 украинских БПЛА над территорией России

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2745 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

За период с 13 по 19 апреля ПВО России всего перехватила не менее 2002 украинских дронов.