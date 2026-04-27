Россиянам рассказали, когда могут уволить за сон на рабочем месте

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Трудовое законодательство не запрещает спать на рабочем месте, сотрудник имеет на это право в свой перерыв, однако, если он уснул в рабочее время, к нему могут применить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, сообщил РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Юрий Саранчук.

"Прямого запрета на сон на рабочем месте трудовое законодательство не содержит. Одна ситуация, когда работник, например, вздремнул на рабочем месте во время перерыва, иная ситуация, когда работник заснул в рабочее время. Такой сон может быть расценен работодателем как неисполнение трудовых обязанностей и повлечь дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения", - сказал Саранчук.

Он уточнил, что увольнение следует рассматривать как крайнюю меру, которая применяется, как правило, при неоднократном нарушении или если сон в рабочее время повлек за собой негативные последствия.

По словам Саранчука, при выявлении неоднократного нарушения работодатель может затребовать объяснение у сотрудника, зафиксировать факт актом и издать приказ о дисциплинарном взыскании. При этом работник имеет право обжаловать такие меры в трудовой инспекции, прокуратуре или суде.