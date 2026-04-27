Слова Мерца говорят о провале всего проекта антиРоссия, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.04.2026
21:54 27.04.2026
Слова Мерца говорят о провале всего проекта антиРоссия, заявил Слуцкий

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о возможным территориальных уступках Украины говорят о провале проекта антиРоссия.
  • Он отметил, что из риторики западных политиков все чаще исчезает негативный налет при обсуждении вопросов мирного соглашения между Россией и Украиной.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца говорят о провале всего "проекта антиРоссия", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Мерц заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения и вступления в Евросоюз. Также Мерц назвал январь 2028 года нереалистичным сроком для вступления Украины в ЕС.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза в Никосии - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Не сработает". Мерц жестко ответил на дерзкое требование Зеленского
Вчера, 16:22
"За словами Мерца стоит, на самом деле, неизбежность осознания провала целей нанесения стратегического поражения России на украинском плацдарме, провала всего проекта антиРоссия", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Германия, которая является одним из основных игроков европейской "партии войны" и спонсоров неонацистского режима, предлагает Киеву объективно оценить ситуацию и следовать логике "реального положения дел на земле".
Слуцкий отметил, что из риторики западных политиков все чаще исчезает "негативный налет" при обсуждении вопросов мирного соглашения между Россией и Украиной.
"Победа неизбежно будет за нами", - заключил политик.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Осенило". Лавров ответил на слова Мерца о России
20 января, 13:09
 
