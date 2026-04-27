Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о возможным территориальных уступках Украины говорят о провале проекта антиРоссия.
- Он отметил, что из риторики западных политиков все чаще исчезает негативный налет при обсуждении вопросов мирного соглашения между Россией и Украиной.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца говорят о провале всего "проекта антиРоссия", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"За словами Мерца стоит, на самом деле, неизбежность осознания провала целей нанесения стратегического поражения России на украинском плацдарме, провала всего проекта антиРоссия", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что из риторики западных политиков все чаще исчезает "негативный налет" при обсуждении вопросов мирного соглашения между Россией и Украиной.
"Победа неизбежно будет за нами", - заключил политик.
