Словакия пересматривает связи с ЕС из-за Украины, заявил евродепутат

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Словакия пересматривает отношения с Евросоюзом из-за того, что для Брюсселя вопрос Украины играет большую роль, нежели ситуация в странах объединения, рассказал РИА Новости евродепутат от этой республики Любош Блага.
По его словам, в то время, когда Братислава решила вступить в ЕС, тот продвигал мир, экономическое сотрудничество, социальную поддержку, но сейчас на повестке дня содружества стоит лишь война.
"В сложившейся ситуации, когда к тому же Зеленский перекрыл поставки нефти и газа, чем подверг нас серьезной экономической опасности, ЕС не смог нас защитить. Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него", — заявил Блага.
Как отметил евродепутат, сейчас Братислава более критически относится к объединению. При этом другие мнения, в первую очередь в отношении конфликта на Украине, Брюссель воспринимает "как какое-то преступление", а укоренившаяся в блоке русофобия напоминает 30-е годы прошлого столетия.
"Поэтому Словакия будет дальше отстаивать мирные ценности, хорошие отношения с Россией, но в первую очередь прагматизм. Мы в этом отношении абсолютные прагматики. Нужна ли нам дешевая российская энергия? Да. Нужно ли нам соглашение с Россией по конфликту на Украине? Да, иначе эскалация может завершиться ядерной войной. Мы что, психи?" — добавил собеседник агентства.
Политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Словакия вряд ли будет обдумывать скорый выход из Евросоюза, предпочитая выступать противником конкретных решений и заниматься возвращением ЕС к интересам стран-участниц.
"Несмотря на недовольство объединением, Словакия вряд ли будет обдумывать скорый выход из ЕС. Скорее всего, страна выступит против конкретных решений, например, по Украине. Так Братислава займет позицию, которой ранее придерживалась Венгрия. Также будут звучать призывы со стороны Словакии больше обращать внимание на интересы государств ЕС", — сказал Перенджиев NEWS.ru.
Украина остановила транзит нефти по "Дружбе" в Словакию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Братислава считала, что трубопровод функционирует, а решение Киева — сугубо политическое. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Евросоюз никак не реагирует на ситуацию и показывает, что не заботится о проблемах стран с "неправильным" курсом.
Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила в прошлый четверг, что поставки по "Дружбе" восстановлены. По словам премьера Роберта Фицо, страна получит 119 тысяч тонн нефти до конца апреля.