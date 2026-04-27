Экономист предупредил о главной опасности скидочных акций
02:17 27.04.2026
Экономист предупредил о главной опасности скидочных акций

Доцент Перепелкин: Скидки могут вызвать лишние траты из страха упущенной выгоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скидки могут провоцировать лишние траты из-за «страха упущенной выгоды».
  • Недобросовестные продавцы могут заранее завышать базовые цены, сводя реальную экономию к минимуму.
  • Чтобы не разориться, эксперт советует составлять список покупок, сверять цены и применять правило 24-часовой отсрочки перед крупными тратами.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Скидки могут не только экономить бюджет, но и провоцировать лишние траты. О том, какие предложения таят опасность, агентству “Прайм” рассказал кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.
«
"Мы с большим удовольствием купим 4 персика за 80 рублей, чем один за 25, даже если съедим мы всего половинку. Главная опасность скидок — люди покупают лишнее под воздействием "страха упущенной выгоды", — пояснил эксперт.
По словам Перепелкина, недобросовестные продавцы могут заранее завышать базовые цены, сводя реальную экономию к минимуму. Большинство товаров по скидкам продаётся как импульсные покупки под влиянием яркой рекламы, таймеров и "ограниченного запаса".
Чтобы не разориться, эксперт советует составлять список покупок, сверять цены через агрегаторы, изучать историю цен и применять правило 24-часовой отсрочки перед крупными тратами. Рациональный подход превращает распродажи в реальную экономию.
Николай Перепелкин, РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
