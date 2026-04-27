В Арзамасе девочка получила смертельное огнестрельное ранение

19:09 27.04.2026 (обновлено: 19:21 27.04.2026)
© Фото : СУ СКР по Нижегородской областиВ городе Арзамасе по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело
  • В Арзамасе 12-летняя девочка погибла от огнестрельного ранения.
  • По версии следствия, 25 апреля произошел самопроизвольный выстрел в салоне автомобиля из-за неосторожного обращения с оружием.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка погибла, получив смертельное ранение из огнестрельного оружия в Арзамасе, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 25 апреля в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием в салоне автомобиля, где находилась девочка, произошел самопроизвольный выстрел. В результате школьница получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.
"По факту гибели 12-летней девочки возбуждено уголовное дело. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, девочка ездила с дедушкой на охоту на уток. "Несчастье могло произойти из-за того, что мужчина не разрядил ружье", - сообщила собеседница агентства.
