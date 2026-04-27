В Арзамасе девочка получила смертельное огнестрельное ранение

Краткий пересказ от РИА ИИ В Арзамасе 12-летняя девочка погибла от огнестрельного ранения.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка погибла, получив смертельное ранение из огнестрельного оружия в Арзамасе, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 25 апреля в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием в салоне автомобиля, где находилась девочка, произошел самопроизвольный выстрел. В результате школьница получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

"По факту гибели 12-летней девочки возбуждено уголовное дело. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении