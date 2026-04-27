14:48 27.04.2026
В Москве завели дело из-за отравления людей в бассейне фитнес-клуба

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг после отравления людей в бассейне фитнес-клуба.
  • Несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления, двое или четверо были госпитализированы.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг завели после отравления людей в бассейне фитнес-клуба на юге Москвы, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требований безопасности)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Накануне столичная прокуратура сообщала, что, по предварительной информации, во время посещения бассейна в фитнес-клубе на Хлебозаводском проезде несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления, двоих доставили в больницу. СК со ссылкой на СМИ сообщает, что госпитализированы четверо.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Поисковые работы Службы спасения в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Топ-менеджер "Яндекса" погиб во время рыбалки в Волгоградской области
Вчера, 13:52
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
