В Москве завели дело из-за отравления людей в бассейне фитнес-клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг после отравления людей в бассейне фитнес-клуба.
- Несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления, двое или четверо были госпитализированы.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг завели после отравления людей в бассейне фитнес-клуба на юге Москвы, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Накануне столичная прокуратура сообщала, что, по предварительной информации, во время посещения бассейна в фитнес-клубе на Хлебозаводском проезде несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления, двоих доставили в больницу. СК со ссылкой на СМИ сообщает, что госпитализированы четверо.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.