СК дополнил дело об убийстве экс-мэра Самары статьей о надругательстве

13:07 27.04.2026
СК дополнил обвинение внучки убитого экс-мэра Самары статьей о надругательстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следствие дополнило обвинение внучки убитого экс-мэра Самары Екатерины Тарховой статьей о надругательстве над телами умерших.
  • Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК, включая убийство двух лиц, тайное хищение имущества и мошенничество.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следствие дополнило обвинение внучки убитого экс-мэра Самары Екатерины Тарховой статьей о надругательстве над телами умерших, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Как ранее сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января 2025 года друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. По подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых, позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
Как выяснили следователи, 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы обвиняемым - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. По версии СК, они отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с помощью азота, а затем расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре. Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск.
"В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение, в том числе заочное, в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "д", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших), ст. 158 УК РФ (тайное хищение имущества — 10 эпизодов), ст. 159 УК РФ (мошенничество — 3 эпизода)", - рассказали в ведомстве.
Также фигурантам вменяется умышленное уничтожение имущества, похищение и подделка документов.
