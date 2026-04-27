СК завершил расследование дела об убийстве экс-мэра Самары и его супруги

12:52 27.04.2026 (обновлено: 12:59 27.04.2026)
СК завершил расследование дела об убийстве экс-мэра Самары Тархова и его супруги

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Екатерина Тархова в Самарском областном суде
Екатерина Тархова в Самарском областном суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК завершил расследование дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.
  • Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
  • На скамье подсудимых окажутся родственники убитого: Екатерина Тархова, Светлана Метревели, Дмитрий Метревели и Таисия Киселева, которые обвиняются также и в хищении имущества на 2 миллиона рублей.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Завершено расследование дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, дело передано в прокуратуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В Самарской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства мэра и его супруги. Дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
На скамье подсудимых окажутся внучка убитого экс-мэра Екатерина Тархова, Светлана Метревели, ее племянник Дмитрий Метревели и их родственница - Таисия Киселева. По версии следствия, с 25 ноября 2024 года по 2 января 2025 года Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели в Самаре, действуя по указаниям Светланы Метревели совершили убийство бывшего мэра Самары и его супруги. Они отравили их и заморозили при помощи азота, потом расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Обвиняемые также похитили имущество погибших: предметы одежды, ювелирные украшения, деньги с банковских счетов и дивиденды, автомобиль. Всего похищено имущество на сумму более 2 миллионов рублей.
Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, были объявлены в международный розыск. Суд заочно избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.
Бывший сенатор Совета Федерации России Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации убийства, в Тверском суде Москвы во время оглашения приговора, 13 апреля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Суд вынес приговор экс-сенатору Савельеву за организацию убийства
13 апреля, 18:05
 
