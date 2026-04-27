Пик снегопада в Москве пройден, рассказал синоптик

12:45 27.04.2026
Шувалов: пик снегопада в Москве пройден, снег будет ослабевать до среды

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Снег в Москве, 27.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пик снегопада в Москве пройден утром в понедельник.
  • Снегопад, постепенно ослабевая, будет продолжаться до среды.
  • Во вторник ожидаются умеренные осадки, в среду — небольшие.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пик снегопада в Москве пройден утром в понедельник, он, постепенно ослабевая, будет продолжаться до среды, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Пик снегопада пройден ночью и в утренние часы, в дальнейшем он будет продолжаться, потому что циклон очень обширный, очень глубокий. Циклон не очень далеко от Москвы и Подмосковья - его центр над Ивановской областью. Давление очень низкое в центре, и за счет того, что циркуляция в его системе будет продолжаться еще долго до среды, включительно Москва и Подмосковье будут в зоне его влияния, а это означает, что осадки постепенно ослабевая, будут продолжаться", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что во вторник ожидаются в основном умеренные осадки, в среду осадки будут небольшими.
"Они будут продолжаться, скорее всего это будет ночью (на вторник - ред.) - мокрый снег, а днем это могут быть и дожди. Температура на завтра два - четыре градуса тепла, а на послезавтра плюс четыре - плюс шесть. Потом и шесть - восемь градусов тепла", - подчеркнул синоптик.
