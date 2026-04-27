Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
08:31 27.04.2026 (обновлено: 09:00 27.04.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Леус: мокрый снег, дождь, до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температура до плюс 3 градусов.
  • Будет дуть сильный, порывистый западный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, в порывах — от 15 до 20 метров в секунду.
  • Атмосферное давление в столице рекордно низкое — 723 миллиметра ртутного столба, что ниже прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 1971 году.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температура до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня непогоду в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона, центр которого вышел в районы Верхней Волги. В Москве ожидается облачная погода, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами осадки будут сильными. Днем в столице - плюс 1 - плюс 3 градуса, по области от 0 до 4 градусов тепла", - рассказал агентству Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть сильный, порывистый западный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В порывах - от 15 до 20 метров в секунду. Атмосферное давление в столице рекордно низкое.
"Барометры показывают 723 миллиметра ртутного столба. Это ниже прежнего суточного рекорда этого дня, который составлял 729,9 миллиметров ртутного столба и был установлен в 1971 году", - пояснил Леус.
По его словам, в течение дня понедельника показания барометров будут слабо расти и к вечеру составят 728 миллиметров ртутного столба, что по-прежнему существенно ниже нормы.
