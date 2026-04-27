ФНС заблокировала счета телеведущего Шаца* - РИА Новости, 27.04.2026
12:07 27.04.2026 (обновлено: 12:14 27.04.2026)
ФНС заблокировала счета телеведущего Шаца*

ФНС заблокировала счета комика Михаила Шаца из-за долга на 46 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМихаил Шац*
Михаил Шац* - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Михаил Шац*. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФНС заблокировала банковские счета Михаила Шаца* из-за долга более чем на 46 тысяч рублей.
  • Шац* не закрыл ИП в России, и в августе 2025 года в налоговую были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде.
  • У телеведущего есть заблокированные счета от июня 2024 года и июля 2025 года за непредставление налоговой декларации в установленный срок.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Налоговая в России заблокировала банковские счета комика и телеведущего Михаила Шаца* из-за долга на более чем 46 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными сервиса "БИР-Аналитик".
Согласно юридическим документам, которые есть в распоряжении агентства, Шац* не закрыл ИП в РФ. Более того, в августе 2025 года в налоговую были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
При этом, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", 13 апреля 2026 года налоговый орган принял решение о блокировке счетов Шаца* из-за задолженности на более чем 46,4 тысячи рублей.
Кроме того, за ним числятся заблокированные счета от июня 2024 года и июля 2025 года, в качестве причины указано "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в установленный срок".
Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался там после начала СВО. В сентябре 2022 года Минюст РФ внес комика и телеведущего в реестр иностранных агентов.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
