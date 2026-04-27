ФНС заблокировала счета телеведущего Шаца*

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Налоговая в России заблокировала банковские счета комика и телеведущего Михаила Шаца* из-за долга на более чем 46 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными сервиса "БИР-Аналитик".

Согласно юридическим документам, которые есть в распоряжении агентства, Шац* не закрыл ИП в РФ . Более того, в августе 2025 года в налоговую были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

При этом, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", 13 апреля 2026 года налоговый орган принял решение о блокировке счетов Шаца * из-за задолженности на более чем 46,4 тысячи рублей.

Кроме того, за ним числятся заблокированные счета от июня 2024 года и июля 2025 года, в качестве причины указано "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в установленный срок".

Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался там после начала СВО. В сентябре 2022 года Минюст РФ внес комика и телеведущего в реестр иностранных агентов.