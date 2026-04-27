Юрист предупредил о штрафе за шашлык на даче

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Гражданам за нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыка на даче может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей, а при пожаре - 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

"За нарушение противопожарных норм и использование открытого огня или огневых устройств на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений, а также в жилых домах, предусмотрены штрафы: для граждан - от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей", - сказал он.

Согласно общим требованиям пожарной безопасности, мангал для шашлыка должен быть из негорючих материалов и установлен на специальной площадке в пяти метрах от построек. Кроме того, дрова, а также средства для тушения пожара граждане должны держать на расстоянии двух метров от огня, а сам процесс жарки обязательно контролировать.

При этом юрист добавил, что если по вине граждан произойдет пожар, который, например, причинит ущерб имуществу соседей, в особенности, если повлекло вред здоровью или жизни других граждан, то может последовать более серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности.