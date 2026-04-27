Названы регионы с наименьшей стоимостью набора для шашлыка из свинины

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дешевле всего приготовление традиционного шашлыка из свинины обойдется в Курской области - 1,357 тысячи рублей, дороже всего на Чукотке - 2,992 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок.

Эксперты ЦСР рассчитали "индекс шашлыка" на основе данных Росстата - стоимость 9 видов шашлыка и отдельно корзину для пикника на компанию из восьми человек.

"Самыми доступными стали блюда на мангале из помидор, курицы, белой рыбы и грибов. Золотая середина по ценовой доступности у блюд из свинины и из сосисок. Дороже всего обойдутся шашлыки из говядины, баранины и красной рыбы", - отметили в ЦСР.

По сравнению с прошлым индексом больше всего подорожали говядина - на 12,4%, белая рыба на 12,2% и помидоры на 6,2%, в диапазоне 3-4% выросли цены на красную рыбу (+3%), курицу (+3,1%), свинину (+3,6%), сосиски и сардельки (+4%). Подешевели грибы (-0,1%) и баранина (-1,7%).