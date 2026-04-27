Более 180 жилых домов получили повреждения при атаке на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Точечные повреждения из-за массированной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь в ночь на воскресенье зафиксированы в 107 многоквартирных домах и 79 частых, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

"У нас зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения, практически во всех районах города. Это выбиты окна, местами повреждены балконы, а также фасадные все элементы. 79 частых домовладений - получили повреждения также фасады, крыши и окна", - сказал Краснокутский на аппаратном совещании правительства города.