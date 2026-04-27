РЭЦ представил новые сервисы платформы "Мой экспорт" в Новосибирске

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) представил новые сервисы платформы "Мой экспорт" предпринимателям Новосибирска, а также обсудил с ними меры поддержки бизнеса и возможности развития проектов на индустриальных площадках региона, сообщает РЭЦ.

"Представительство Российского экспортного центра в Новосибирске приняло участие в деловом интенсиве "Бизнес Навигатор: открытые возможности". Участники мероприятия, организованного Корпорацией развития Новосибирской области совместно с центром "Мой бизнес", обсудили актуальные меры поддержки бизнеса и возможности развития проектов на индустриальных площадках региона", - говорится в пресс-релизе.

На сессии, посвященной государственной поддержке экспорта, эксперт по работе с экспортерами Елена Шевченко представила образовательные, информационные и финансовые продукты РЭЦ. Особое внимание в комплексном докладе она уделила новым сервисам платформы "Мой экспорт - "Онлайн помощник по маркетплейсам" и "Экспортный ассистент".

РЭЦ разработал "Онлайн помощник по маркетплейсам" специально для предпринимателей, планирующих экспорт через платформы e-commerce. Помощник автоматизирует анализ и построение персональной экспортной стратегии через международные площадки. Данный сервис на платформе "Мой экспорт" работает в три этапа: первый - выбор региона со списком доступных площадок, второй - уточнение запроса с анализом товара и опыта для рекомендованных платформа, третий – формирование стратегии с детальным планом действий.

"Экспортный ассистент" на платформе "Мой экспорт" был запущен в 2025 году. Он помогает быстро подобрать набор инструментов господдержки, исходя из стадии развития бизнеса: от сертификации до логистики. В рамках данной услуги РЭЦ обеспечивает персональную дорожную карту и личного менеджера. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно заполнить короткую анкету в личном кабинете на платформе "Мой экспорт".