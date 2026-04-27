Более 300 заявлений на получение жилищных сертификатов подали в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
18:09 27.04.2026

Более 300 заявлений на получение жилищных сертификатов подали в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Программа реновации в Москве
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Прием заявлений на жилищные сертификаты стартовал в Московской области. Местные жители активно пользуются новой мерой поддержки, позволяющей переселиться из аварийных домов. Подробнее рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский, сообщил 360.ru.
По его словам, за первый месяц действия обновленной программы подали 339 заявлений в 27 городских округах региона. Жилищный сертификат выдается взамен аварийного жилья. Документ позволяет компенсировать расходы на покупку новой квартиры в любом муниципалитете Московской области.
«

"Государство выкупает аварийные квартиры по цене 181,7 тыс. рублей за кв. м, при этом минимальный оплачиваемый метраж составляет 28 кв. м. Даже если фактическая площадь меньше, например 15 кв. м, собственник получает выплату из расчета 28 кв. м – около 5 млн рублей", – объяснил Туровский.

Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать 3 условиям: не получать ранее такую выплату, иметь жилье, официально признанное аварийным и включенное в программу расселения, а также не владеть другим жильем или не пользоваться им по соцнайму.
 
