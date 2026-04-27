Вратарь "Сарагосы" удалился, а затем ударил соперника кулаком по лицу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер «Сарагосы» Эстебан Андрада ударил капитана «Уэски» Хорхе Пулидо кулаком по лицу.
- Встреча 27-го тура Сегунды завершилась со счетом 1:0 в пользу «Уэски».
- По итогам стычки красные карточки были показаны также защитнику «Сарагосы» Дани Тасенде и голкиперу «Уэски» Дани Хименесу.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Голкипер "Сарагосы" Эстебан Андрада свалил с ног ударом в лицо капитана "Уэски" по ходу Арагонского дерби в рамках второго испанского футбольного дивизиона.
Встреча 27-го тура Сегунды завершилась со счетом 1:0 в пользу "Уэски". В компенсированное ко второму тайму время Андрада толкнул капитана хозяев Хорхе Пулидо. Упавший на газон Пулидо указал на это судье, который в этот момент смотрел на мониторе повтор другого эпизода. Арбитр немедленно наказал Андраду второй желтой карточкой. После удаления голкипер "Сарагосы" погнался за Пулидо и напал на него вновь, сбив с ног ударом кулаком по лицу.
Сразу после этого на вратаря накинулись футболисты "Уэски", завязалась потасовка, которую оперативно пресекли сотрудники стадиона, окружив Андраду и уведя его с поля. По итогам стычки красные карточки также были показаны защитнику "Сарагосы" Дани Тасенде и голкиперу "Уэски" Дани Хименесу.
