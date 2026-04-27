Вратарь "Сарагосы" удалился, а затем ударил соперника кулаком по лицу

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Голкипер "Сарагосы" Эстебан Андрада свалил с ног ударом в лицо капитана "Уэски" по ходу Арагонского дерби в рамках второго испанского футбольного дивизиона.

Сразу после этого на вратаря накинулись футболисты "Уэски", завязалась потасовка, которую оперативно пресекли сотрудники стадиона, окружив Андраду и уведя его с поля. По итогам стычки красные карточки также были показаны защитнику "Сарагосы" Дани Тасенде и голкиперу "Уэски" Дани Хименесу.