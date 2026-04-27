Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:54 27.04.2026 (обновлено: 01:55 27.04.2026)
Вратарь "Сарагосы" удалился, а затем ударил соперника кулаком по лицу

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВратарские перчатки
Вратарские перчатки - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер «Сарагосы» Эстебан Андрада ударил капитана «Уэски» Хорхе Пулидо кулаком по лицу.
  • Встреча 27-го тура Сегунды завершилась со счетом 1:0 в пользу «Уэски».
  • По итогам стычки красные карточки были показаны также защитнику «Сарагосы» Дани Тасенде и голкиперу «Уэски» Дани Хименесу.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Голкипер "Сарагосы" Эстебан Андрада свалил с ног ударом в лицо капитана "Уэски" по ходу Арагонского дерби в рамках второго испанского футбольного дивизиона.
Встреча 27-го тура Сегунды завершилась со счетом 1:0 в пользу "Уэски". В компенсированное ко второму тайму время Андрада толкнул капитана хозяев Хорхе Пулидо. Упавший на газон Пулидо указал на это судье, который в этот момент смотрел на мониторе повтор другого эпизода. Арбитр немедленно наказал Андраду второй желтой карточкой. После удаления голкипер "Сарагосы" погнался за Пулидо и напал на него вновь, сбив с ног ударом кулаком по лицу.
Сразу после этого на вратаря накинулись футболисты "Уэски", завязалась потасовка, которую оперативно пресекли сотрудники стадиона, окружив Андраду и уведя его с поля. По итогам стычки красные карточки также были показаны защитнику "Сарагосы" Дани Тасенде и голкиперу "Уэски" Дани Хименесу.
ФутболСпортХорхе ПулидоСегунда
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала