Американский самолет-разведчик приблизился к Калининградской области
12:35 27.04.2026
Американский самолет-разведчик приблизился к Калининградской области

РИА Новости: самолет-разведчик США ARTEMIS II приблизился к границе России

© Фото : Leidos — Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
  • Американский самолет-разведчик приблизился к Калининградской области, предположительно, для проведения регулярного патрулирования.
  • Bombardier ARTEMIS II вылетел из Румынии и на момент 11:34 по московскому времени пролетал над Балтийским морем севернее Гданьска.
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Небольшой американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в понедельник приблизился к Калининградской области, предположительно, для проведения регулярного патрулирования, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Согласно изученным РИА Новости данным, самолет вылетел из Румынии и на момент 11.34 мск пролетает над Балтийским морем севернее Гданьска. Обычно маршрут патрулирования разведывательного самолета проходит вокруг Калининградской области, пересекая воздушное пространство Польши и Литвы.
Место отбытия самолета, как и пункт назначения, скрыты.
Как писал портал Defense One, США активно использовали первый такой самолет в 2021 году для слежения за российскими вооруженными силами у границ Украины.
При этом самолетом управляют сотрудники компании Leidos, а военные выступают в качестве заказчика на основе почасовой оплаты.
Совершающий облеты вокруг Калининградской области самолет базируется в Румынии. Оттуда он также регулярно вылетает для сбора данных над Черным морем.
