Американский самолет-разведчик приблизился к Калининградской области

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Небольшой американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в понедельник приблизился к Калининградской области, предположительно, для проведения регулярного патрулирования, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Место отбытия самолета, как и пункт назначения, скрыты.

При этом самолетом управляют сотрудники компании Leidos, а военные выступают в качестве заказчика на основе почасовой оплаты.