В ГосНИИАС рассказали об облике сверхзвукового пассажирского самолета

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Облик российского сверхзвукового пассажирского лайнера сформирован: у него будет прямой острый нос без лобового остекления, сообщил РИА Новости один из главных специалистов Государственного научно-исследовательского института авиасистем (ГосНИИАС) по беспилотным авиасистемам Андрей Попов.
Главным координатором работ по созданию в России проекта сверхзвукового самолета является Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского". ГосНИИАС выполняет работы по развитию технологий бортового радиоэлектронного оборудования и самолётных систем для этого лайнера.
В то же время в кабине пилота будут боковые стекла для контроля руления на земле.
"У пассажиров будут иллюминаторы", - сказал представитель ГосНИИАС.
Он также сообщил, что сейчас ряд технологий для лайнера разработан на стенде и отработан на летном демонстраторе на базе самолета Як-40.