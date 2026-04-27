В ГосНИИАС рассказали об облике сверхзвукового пассажирского самолета
06:23 27.04.2026
В ГосНИИАС рассказали об облике сверхзвукового пассажирского самолета

Самолет в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Облик российского сверхзвукового пассажирского лайнера сформирован: у него будет прямой острый нос без лобового остекления.
  • Главным координатором работ по созданию в России проекта сверхзвукового самолета является Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского».
  • Сейчас ряд технологий для лайнера разработан на стенде и отработан на летном демонстраторе на базе самолета Як-40.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Облик российского сверхзвукового пассажирского лайнера сформирован: у него будет прямой острый нос без лобового остекления, сообщил РИА Новости один из главных специалистов Государственного научно-исследовательского института авиасистем (ГосНИИАС) по беспилотным авиасистемам Андрей Попов.
Главным координатором работ по созданию в России проекта сверхзвукового самолета является Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского". ГосНИИАС выполняет работы по развитию технологий бортового радиоэлектронного оборудования и самолётных систем для этого лайнера.
"Лайнер спланирован без лобового остекления: у него будут только мониторы и датчики. Внешне планер более "зализанный", с острым не опускающимся носом в отличие от Ту-144 или Concorde", - сказал Попов.
В то же время в кабине пилота будут боковые стекла для контроля руления на земле.
"У пассажиров будут иллюминаторы", - сказал представитель ГосНИИАС.
Он также сообщил, что сейчас ряд технологий для лайнера разработан на стенде и отработан на летном демонстраторе на базе самолета Як-40.
