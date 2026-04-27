Рейтинг@Mail.ru
В Самаре девочка погибла при падении дерева на тротуар
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 27.04.2026 (обновлено: 13:56 27.04.2026)
В Самаре при падении дерева погибла девочка, еще одну доставили в больницу

© Фото : Следком-Самара/MAX Сотрудник СК на месте, где дерево упало на двух несовершеннолетних девочках в Самаре
Сотрудник СК на месте, где дерево упало на двух несовершеннолетних девочек в Самаре - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : Следком-Самара/MAX
Сотрудник СК на месте, где дерево упало на двух несовершеннолетних девочек в Самаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самаре девочка погибла при падении дерева на тротуар, еще одного ребенка доставили в больницу.
  • Возбуждено дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура организовала проверку.
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Одна девочка погибла в Самаре в результате падения дерева, вторая доставлена в больницу, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"По предварительным данным, на улице Нижнегородская в Самаре произошло падение дерева на тротуар. В результате происшествия погиб ребенок, второй доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи", - рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура Куйбышевского района Самары организовала проверку.
Приволжский гидрометцентр объявлял в воскресенье штормовое предупреждение. По прогнозу, утром и днем в понедельник местами в Самарской области ожидался очень сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду.
В СУСК по региону сообщили, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Снег в Москве, 27.04.26. - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В Москве из-за снегопада и сильного ветра упали 50 деревьев
Вчера, 10:45
 
ПроисшествияСамараКуйбышевский районСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала