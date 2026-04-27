В Самаре девочка погибла при падении дерева на тротуар

САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Одна девочка погибла в Самаре в результате падения дерева, вторая доставлена в больницу, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"По предварительным данным, на улице Нижнегородская в Самаре произошло падение дерева на тротуар. В результате происшествия погиб ребенок, второй доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи", - рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура Куйбышевского района Самары организовала проверку.
Приволжский гидрометцентр объявлял в воскресенье штормовое предупреждение. По прогнозу, утром и днем в понедельник местами в Самарской области ожидался очень сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду.
В СУСК по региону сообщили, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.