Сальдо назвал слова главы Евросовета о репарациях оторванными от реальности

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что слова главы Евросовета Антониу Кошта о репарациях, которые якобы Россия должна будет выплатить Украине, оторваны от реальности.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
"Сама конструкция с так называемыми "репарациями" выглядит, мягко говоря, оторванной от реальности. Фактически создаётся схема, при которой финансовые обязательства перекладываются на гипотетические решения, не имеющие под собой ни правовой, ни практической основы", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, заявление глава Евросовета больше похоже на попытку оправдать уже принятые решения перед собственными налогоплательщиками.