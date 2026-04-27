11:16 27.04.2026
На Сахалине собрали более 600 тысяч рублей в поддержку бойцов СВО

© Фото : Нонна Лаврик/MAXБлаготворительная акция в поддержку бойцов специальной военной операции в домах культуры в Южно-Курильском и Томаринском районах на Сахалине
Благотворительная акция в поддержку бойцов специальной военной операции в домах культуры в Южно-Курильском и Томаринском районах на Сахалине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работники двух домов культуры Сахалинской области собрали более 600 тысяч рублей в поддержку участников специальной военной операции.
  • Средства из Красногорска поступили активистам волонтерской группы «Сахалин#МыВместе», а помощь из Южно-Курильска передадут напрямую в зону проведения спецоперации.
  • В Сахалинской области с 2022 года действует проект «Сопричастность», в рамках которого жители региона отправили в ДНР более 936 тонн груза.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр – РИА Новости. Работники двух домов культуры Сахалинской области передали в поддержку участников спецоперации более 600 тысяч рублей, собранных в ходе благотворительных акций, сообщила глава министерства культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик.
По ее информации, ярмарки прошли в Южно-Курильске и селе Красногорск Томаринского района на Сахалине.
"Общая сумма собранных средств превысила 600 тысяч рублей, которые направили на поддержку бойцов специальной военной операции. В Южно-Курильске помощь передадут напрямую в зону проведения спецоперации, а средства из Красногорска уже поступили активистам волонтерской группы "Сахалин#МыВместе", – написала министр на платформе "Макс".
Лаврик подчеркнула, что добровольцы находятся на постоянной связи с воинскими подразделениями, лично знают потребности бойцов на передовой и в тыловых госпиталях, благодаря чему помощь доходит адресно и быстро.
В Сахалинской области с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко действует проект "Сопричастность". За время его работы жители региона отправили в ДНР более 936 тонн груза. Благодаря открытию гуманитарного центра в городе-побратиме Сахалинской области Шахтерске разбор посылок и доставка адресатам теперь занимает около недели с момента отправки.
Надежные людиСахалинская областьЮжно-КурильскКрасногорскВалерий Лимаренко
 
 
