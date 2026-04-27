Благотворительная акция в поддержку бойцов специальной военной операции в домах культуры в Южно-Курильском и Томаринском районах на Сахалине

На Сахалине собрали более 600 тысяч рублей в поддержку бойцов СВО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр – РИА Новости. Работники двух домов культуры Сахалинской области передали в поддержку участников спецоперации более 600 тысяч рублей, собранных в ходе благотворительных акций, сообщила глава министерства культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик.

По ее информации, ярмарки прошли в Южно-Курильске и селе Красногорск Томаринского района на Сахалине.

"Общая сумма собранных средств превысила 600 тысяч рублей, которые направили на поддержку бойцов специальной военной операции. В Южно-Курильске помощь передадут напрямую в зону проведения спецоперации, а средства из Красногорска уже поступили активистам волонтерской группы "Сахалин#МыВместе", – написала министр на платформе "Макс".

Лаврик подчеркнула, что добровольцы находятся на постоянной связи с воинскими подразделениями, лично знают потребности бойцов на передовой и в тыловых госпиталях, благодаря чему помощь доходит адресно и быстро.