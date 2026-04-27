Лихачев: Рукша создал современный атомный ледокольный флот России

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель генерального директора - директор Арктической дирекции госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, скончавшийся в воскресенье на 73-м году жизни, был, без преувеличения, создателем современного атомного ледокольного флота России, его уход - это невосполнимая потеря для страны, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Вячеслав Владимирович был и навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах как великий патриот своей страны, настоящий профессионал своего дела и человек с большой буквы. Его энергия, воля, дальновидность и преданность Арктике позволили сохранить уникальные компетенции российского ледокольного флота и открыть новую главу отечественного арктического судоходства", - подчеркивается в сообщении.