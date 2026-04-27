Лихачев: Рукша создал современный атомный ледокольный флот России

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель генерального директора - директор Арктической дирекции госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, скончавшийся в воскресенье на 73-м году жизни, был, без преувеличения, создателем современного атомного ледокольного флота России, его уход - это невосполнимая потеря для страны, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Вчера не стало Вячеслава Владимировича Рукши, нашего товарища и очень близкого нам человека. Вячеслав Владимирович, без преувеличения, стал создателем атомного ледокольного флота в нынешнем его виде и состоянии. Это гордость России, это сила России, и Вячеслав Владимирович всю свою жизнь ему посвятил", - отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
По словам Лихачева, с 2000 года, когда на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным были приняты основные решения по возрождению атомного ледокольного флота России, ключевую роль в этом движении сыграл Рукша. "Все, кто его знал, согласятся, что это был незаурядный человек и нам его будет очень не хватать. Это невосполнимая потеря для страны, для отрасли, для каждого из нас", - добавил глава "Росатома".
Рукша принадлежал к редкому типу руководителей, в которых инженерная компетентность соединялась с государственным масштабом мышления, отмечается в сообщении. "Для него атомный ледокольный флот был не просто отраслью, а стратегическим инструментом укрепления позиций России в Арктике и Мировом океане, основой устойчивого судоходства, промышленного развития северных территорий и будущего Северного морского пути", - подчеркивает атомная госкорпорация.
С именем Рукши связаны ключевые решения, определившие развитие отрасли на десятилетия вперед: продление ресурса атомных паропроизводящих установок ледоколов, достройка атомохода "50 лет Победы", сохранение и развитие "Атомфлота", формирование требований к универсальным атомным ледоколам нового поколения проекта 22220, укрепление инфраструктурной роли Севморпути.
"Вячеслав Владимирович был и навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах как великий патриот своей страны, настоящий профессионал своего дела и человек с большой буквы. Его энергия, воля, дальновидность и преданность Арктике позволили сохранить уникальные компетенции российского ледокольного флота и открыть новую главу отечественного арктического судоходства", - подчеркивается в сообщении.