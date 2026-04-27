С убийцы девочки на Сахалине Дворникова взыскивают 3,6 миллиона рублей

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. С пожизненно осужденного убийцы восьмилетней девочки на Сахалине в 2020 году Игоря Дворникова принудительно взыскивают 3,6 миллиона рублей морального вреда от преступлений, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам приставов, в 2022 году на Дворникова завели два исполнительных производства по исполнительным листам, выданным Сахалинским областным судом. По ним с него взыскивают в сумме более 3,6 миллиона рублей "морального вреда, причиненного преступлением".

Кроме того, согласно данным приставов, с 2022 года Дворников должен более 53 тысяч рублей налогов и сборов.

Помимо этого, приставы не смогли взыскать с него почти 90 тысяч рублей по нескольким производствам, предметом которых являются "процессуальные издержки в доход государства", "госпошлина, присужденная судом" и "задолженность по ИД", из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей".

Летом 2020 года восьмилетняя девочка села в автомобиль к Дворникову и его супруге, которые пообещали подвезти ее. Однако, они привезли ребенка в лес, где после подстрекательства супруги, мужчина изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего, опасаясь разоблачения, убил, а тело спрятал в лесу.

Кроме того, в суде также было доказано, что в 2011 году он убил гражданина КНР и неустановленную женщину, а в 2018 году совершил изнасилование и развратные действия в отношении другой несовершеннолетней.