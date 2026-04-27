08:09 27.04.2026
"Ростех" разработал комплекс подавления дронов, не мешающий инфраструктуре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
  • Предприятие "Ростеха" разработало комплекс подавления навигации беспилотников "Вика".
  • Он обрывает каналы связи систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou и обеспечивает защиту от атак БПЛА, работая только при обнаружении дрона.
  • Кластерная архитектура и секторное воздействие позволяют использовать "Вику" для защиты промышленных и военных объектов.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало комплекс подавления навигации беспилотников "Вика", который может работать только при обнаружении дрона, чтобы не мешать помехами гражданской инфраструктуре, сообщила госкорпорация.
"Комплекс подавления навигации дронов "Вика" разработан Концерном "Созвездие" нашего холдинга "Росэл". Он обрывает каналы связи таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou и тем самым обеспечивает защиту объектов и территорий от атак БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Ростеха".
Отмечается, что новинка может работать в ручном режиме по внешнему целеуказанию, а также в автоматическом за счет встроенного обнаружителя радиоканалов дронов. За счет этого с помощью "Вики" можно ставить помехи только при обнаружении угрозы, что особенно важно для обеспечения безопасности городской инфраструктуры.
Как рассказали в госкорпорации, комплекс позволяет обеспечить круговую защиту объекта при объединении нескольких изделий в кластер.
"От шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой шестидесятиградусный сектор радиоразведки и радиоподавления. При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру", - объяснили в "Ростехе".
Указывается, что кластерная архитектура, секторное воздействие и автоматизация работы позволяют использовать "Вику" для защиты промышленных и военных объектов.
