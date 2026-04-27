"Ростех" разработал комплекс подавления дронов, не мешающий инфраструктуре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предприятие "Ростеха" разработало комплекс подавления навигации беспилотников "Вика".
- Он обрывает каналы связи систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou и обеспечивает защиту от атак БПЛА, работая только при обнаружении дрона.
- Кластерная архитектура и секторное воздействие позволяют использовать "Вику" для защиты промышленных и военных объектов.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало комплекс подавления навигации беспилотников "Вика", который может работать только при обнаружении дрона, чтобы не мешать помехами гражданской инфраструктуре, сообщила госкорпорация.
Отмечается, что новинка может работать в ручном режиме по внешнему целеуказанию, а также в автоматическом за счет встроенного обнаружителя радиоканалов дронов. За счет этого с помощью "Вики" можно ставить помехи только при обнаружении угрозы, что особенно важно для обеспечения безопасности городской инфраструктуры.
Как рассказали в госкорпорации, комплекс позволяет обеспечить круговую защиту объекта при объединении нескольких изделий в кластер.
"От шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой шестидесятиградусный сектор радиоразведки и радиоподавления. При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру", - объяснили в "Ростехе".
Указывается, что кластерная архитектура, секторное воздействие и автоматизация работы позволяют использовать "Вику" для защиты промышленных и военных объектов.
