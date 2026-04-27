В России за пять лет почти вдвое сократился кадровый резерв, пишут СМИ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кадровый резерв в России сократился с семи миллионов до 4,4 миллиона человек за последние пять лет, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики Росстата и Роструда.
"Кадровый резерв в России в 2025 сократился до 4,4 миллиона человек. Это на девять процентов, или на 415 тысяч, меньше, чем годом ранее. <...> За последние пять лет численность кадрового резерва уменьшилась почти вдвое — с семи миллионов до примерно четырех миллионов человек", — пишет газета.
Одновременно с этим, отмечают "Известия", доля кадрового резерва по отношению к числу занятых снизилась с десяти процентов в 2021 году до шести процентов в 2025-м, а количество работающих при этом увеличилось с 72 миллионов до почти 75 миллионов человек.
Также в пресс-службе Минтруда рассказали газете, что за пять лет число занятых увеличилось более чем на три миллиона человек. Как отметили в ведомстве, основным кадровым резервом сейчас становится молодежь — ежегодно на рынок труда выходит около 1,7 миллиона выпускников.
