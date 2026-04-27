11:01 27.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев — Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии
  • Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна потребовал от России вывести войска с энергообъектов, которые он назвал украинскими, и вернуть их под контроль Киева.
  • Владимир Рогов назвал это требование хамством, которому сложно дать цензурную оценку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал хамством, которому сложно дать цензурную оценку, требование главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна к России вернуть Украине контроль над энергообъектами.
Глава МИД Эстонии, где, как не раз уже отмечали в Москве, процветает русофобия, заявил, что Россия должна вывести войска с энергообъектов, которые Цахкна назвал украинскими, и вернуть их под полный контроль Киева, в том числе Запорожскую АЭС.
«
"Он требует вернуть российские энергообъекты, расположенные на территории России, тем, кто их не строил и кто постоянно их обстреливает. Так что это не тема для обсуждения. Со стороны главы МИД Эстонии прозвучало хамство, замешанное на агрессивном идиотизме, которому сложно давать цензурную оценку", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Цахкна, до недавних пор возглавлявший партию "Эстония 200", своими заявлениями показал полное отсутствие здравого смысла и стремление "задвухсотить" (уничтожить - ред.) не только благоразумие, но и будущее Эстонии.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
