США закупят более трех тысяч ракет Patriot на фоне истощения запасов - РИА Новости, 27.04.2026
04:24 27.04.2026
США закупят более трех тысяч ракет Patriot на фоне истощения запасов

Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
  • США планируют закупить 3203 ракеты Patriot PAC-3 MSE в 2027 финансовом году на фоне истощения запасов.
  • Основной объем закупок приходится на армию США, которая запрашивает 2798 ракет.
  • Впервые к закупкам PAC-3 MSE подключается военно-морской флот — он запрашивает 405 ракет для интеграции в систему Aegis и запуска с вертикальных пусковых установок MK 41.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. США планируют закупить 3203 ракеты Patriot PAC-3 MSE в 2027 финансовом году на фоне истощения запасов в ходе конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы.
В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем во вторник, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
Основной объем закупок приходится на армию США, которая запрашивает 2798 ракет, что на 682% больше, чем в 2026 финансовом году, когда было закуплено 358 единиц.
Впервые к закупкам PAC-3 MSE подключается военно-морской флот - он запрашивает 405 ракет для интеграции в систему Aegis и запуска с вертикальных пусковых установок MK 41, выяснило РИА Новости.
Совокупный запрос двух видов войск составляет 13,96 миллиарда долларов, из которых более 12,5 миллиарда выделено по внеплановым каналам финансирования для ускорения производства. Одновременно США увеличили общий целевой показатель закупок ракет с 3376 до 13 773 единиц.
Закупки осуществляются в рамках рекордного военного бюджета в 1,5 триллиона долларов, увеличенного на 44% по сравнению с предыдущим годом.
В миреСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
