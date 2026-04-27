Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал о двойной оплате за работу в майские праздники - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 27.04.2026
CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"Как указано в статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере", - рассказал Зернов.
Юрист уточнил, что правительством России на 2026 год установлены выходные с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, поэтому при работе в эти даты сотрудникам положена двойная ставка.
24 апреля, 13:33
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала