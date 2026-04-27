Юрист рассказал о двойной оплате за работу в майские праздники

На 2026 год правительством России установлены выходные с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.

"Как указано в статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере", - рассказал Зернов.