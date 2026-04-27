Путин поручил представить предложения по услугам гостевых домов в регионах
18:25 27.04.2026
Путин поручил представить предложения по услугам гостевых домов в регионах

Путин поручил представить предложения по предоставлению услуг гостевых домов

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил представить предложения о возможности предоставления услуг гостевых домов в российских субъектах.
  • Информация о ходе эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов должна быть подготовлена на основании ежегодного отчета.
  • Срок исполнения поручения — 1 июля, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения о возможности предоставления услуг гостевых домов в российских субъектах.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами кабмина 4 марта. Поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ... а) подготовить на основании ежегодного отчета о результатах проведения эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов и представить информацию о ходе проведения указанного эксперимента... б) с учетом информации, подготовленной в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, представить предложения о возможности предоставления услуг гостевых домов на территории каждого субъекта РФ", - говорится в перечне.
Срок исполнения - 1 июля. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Гостевой дом в Плесе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о расширении эксперимента по гостевым домам
29 декабря 2025, 10:45
 
