Рейтинг@Mail.ru
18:09 27.04.2026 (обновлено: 19:06 27.04.2026)
Путин дал поручение по внедрению цифровых решений в сфере образования

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил правительству подготовить предложения по внедрению цифровых платформенных решений в сфере образования.
  • Срок исполнения — 1 декабря 2026 года.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по внедрению цифровых платформенных решений в сфере образования.
«
"Подготовить по результатам анализа <...> и представить предложения по дальнейшему внедрению цифровых платформенных решений в образовательный процесс и обеспечению нейтрализации рисков, связанных с применением указанных решений", — говорится в публикации на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения — 1 декабря 2026 года.
Путин отмечал, что от эффективного развития сферы образования зависит рост кадрового потенциала страны. С учетом растущего спроса компаний на квалифицированных специалистов среди приоритетов — модернизация техникумов и колледжей, комплексная перезагрузка всей системы среднего профессионального образования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин призвал адаптировать образование под запросы экономики
4 марта, 16:52
 
