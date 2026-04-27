Путин дал поручение по внедрению цифровых решений в сфере образования

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по внедрению цифровых платформенных решений в сфере образования.
"Подготовить по результатам анализа <...> и представить предложения по дальнейшему внедрению цифровых платформенных решений в образовательный процесс и обеспечению нейтрализации рисков, связанных с применением указанных решений", — говорится в публикации на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения — 1 декабря 2026 года.
Путин отмечал, что от эффективного развития сферы образования зависит рост кадрового потенциала страны. С учетом растущего спроса компаний на квалифицированных специалистов среди приоритетов — модернизация техникумов и колледжей, комплексная перезагрузка всей системы среднего профессионального образования.