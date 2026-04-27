Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Галузину

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 14 июня 2027 года срок федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД РФ Михаилу Галузину, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 14 июня 2027 года заместителю министра иностранных дел РФ Галузину Михаилу Юрьевичу", - говорится в документе.
Игорь Чайка стал новым главой Россотрудничества
Вчера, 14:24