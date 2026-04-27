14:31 27.04.2026
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Галузину

© РИА Новости / МИД РФ | Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Архивное фото
  • Владимир Путин продлил срок федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД России Михаилу Галузину.
  • Новый срок продлен до 14 июня 2027 года.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 14 июня 2027 года срок федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД РФ Михаилу Галузину, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 14 июня 2027 года заместителю министра иностранных дел РФ Галузину Михаилу Юрьевичу", - говорится в документе.
